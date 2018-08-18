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ضد مسلمي الروهينجا..

عقوبات على 4 مسئولين من ميانمار متهمين بالتطهير العرقي

عرب وعالم

مسلمى الروهينجا أرشيفية
مسلمى الروهينجا أرشيفية

المصريون ووكالات

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فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين من ميانمار متورطين في الـ «تطهير العرقي» لأقلية الروهينجا المسلمة بإقليم الراخين.
وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية «إن وزارة الخزانة تفرض عقوبات على وحدات وقادة متورطين في الإشراف على ذلك السلوك المريع، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الأمريكية لإخضاع المسؤولين عن أمثال تلك الفظائع للمساءلة.»
وذكر موقع (واشنطن إجزامنر) أن وزارة الخزانة الأمريكية وضعت على القائمة السوداء 4 قادة من الجيش وحرس الحدود و2 وحدة عسكرية بميانمار، في خطوة تقضي بتجميد أي أصول قائمة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة، كما تحظر على الأمريكيين التعامل مع هؤلاء الأفراد أو تلك الوحدات.
وشددت ماندلكر، «يجب أن يتحقق العدل للضحايا وللعاملين على كشف تلك الفظائع، وأن يخضع المسؤولون عن وقوعها للمساءلة».
وشنّت قوات أمن ميانمار حملة وحشية ضد مسلمي الروهينجا بإقليم الراخين عام 2017؛ وأكد شهود عيان وقوع مذابح وعمليات تصفية لقرى بأكملها وعمليات اغتصاب وترحيل جماعي على أيدي قوات حكومية.

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