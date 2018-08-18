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تعليق ناري من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

المصريون ووكالات

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي، وحسم تأهّله بشكل رسمي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. ووجّه الشكر إلى اللاعبين بعد المستوى الذي قدموه على مدار الـ90 دقيقة.
وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، سجّله المغربي وليد أزارو، في الدقيقة الـ32 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد رادس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا؛ ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط بالفوز على الترجي.
وأوضح المدرب الفرنسي، في تصريحاته عقب اللقاء، أن الأهلي قدّم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي، واستطاع أن يستغل الفرص التي أتيحت له. وفي نفس الوقت، استطاع أن يفسد سلاح الترجي، الذي اعتمد على الكرات العرضية.
وأشار كارتيرون، إلى أن الأهلي يسير بصورة جيدة في دوري أبطال إفريقيا، ويلعب على صدارة المجموعة خلال الجولة الأخيرة أمام كامبالا سيتي، ليكون هدية الجماهير، التي تمنى أن تكون حاضرة بقوة في هذه المواجهة.
ومن المقرر أن يغادر الأهلي العاصمة التونسية في التاسعة والنصف من صباح السبت، عائدًا إلى القاهرة. ويحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات، السبت، على أن يعود للتدريبات، الأحد.
ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة مساء الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

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