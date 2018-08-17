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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

عرب وعالم

اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي
اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

المصريون ووكالات

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أصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، بجروح طفيفة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن "إصابتين طفيفتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف والركبة، وصلتا مستشفى الخليل الحكومي".
واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، استخدم خلالها الجيش، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيلة الدموع.
وتشهد المنطقة معظم أيام الجمعة توترًا يتطور أحيانًا إلى اشتباكات مع الجيش، لقربها من المسجد الإبراهيمي، الذي يتعرض لاقتحامات إسرائيلية مستمرة وإغلاقات متكررة.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45 بالمئة، وآخر باليهود بمساحة 55 بالمائة، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيًا مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته. -

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