إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

17 أغسطس 2018 - 10:30 م

أصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، بجروح طفيفة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن "إصابتين طفيفتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف والركبة، وصلتا مستشفى الخليل الحكومي".



واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، استخدم خلالها الجيش، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيلة الدموع.



وتشهد المنطقة معظم أيام الجمعة توترًا يتطور أحيانًا إلى اشتباكات مع الجيش، لقربها من المسجد الإبراهيمي، الذي يتعرض لاقتحامات إسرائيلية مستمرة وإغلاقات متكررة.



ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

