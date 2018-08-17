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الأردن يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى

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اقتحام الأقصى

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أدان الأردن، الجمعة، إغلاق إسرائيل أبواب المسجد الأقصى، وإخراج المصلين وطواقم إدارة الأوقاف منه.
جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، تلقت الأناضول نسخة منه.
واعتبرت غنيمات أن "مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة، تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس، وتستفز مشاعر المُصلين والمسلمين في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أنها "تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكًا أيضًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة".
وحمّلت غنيمات "إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الاستفزازات"، مطالبة بوقفها "فورًا".
كما أشارت إلى أن بلادها تجري اتصالات، وتقوم بتحركات مكثفة، من أجل إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى.
ولفتت إلى أن "المملكة على اتصال مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للتشاور والتنسيق".
ومساء الجمعة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عشرات المعتصمين أمام باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى في القدس، المعتصمين منذ صلاة المغرب، احتجاجًا على إغلاقه أمام المصلين.وأدى المصلون صلاة المغرب أمام باب الأسباط، عقب منعهم من دخول المسجد الأقصى، فيما رفضوا إقامة صلاة العشاء أمامه، وأصروا على الدخول، لكن دون جدوى.
وفي وقت سابق الجمعة أيضا، قالت الشرطة الإسرائيليد، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة العاشرة العبريتين، إنها أطلقت النار على شاب بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من أفراد الشرطة، ما أدى إلى مقتله.
كما ذكر الشهود أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة، وأغلقت محالا تجارية قريبة من موقع الحادث. -

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