سيدة تطلب الخلع لأغرب سبب ممكن: فضحني في العمارة

18 أغسطس 2018 - 07:59 ص

تقدمت بدعوى خلع إلى محكمة "شبين الكوم" بالمنوفية تتضمن أسباباً غريبة وضمنتها بكلمة "أخاف ألا أقيم حدود الله".



وتقدمت السيدة "م خ ر" - 29 سنة - بدعوى خلع ضد زوجها "أ أ م" - 33 سنة - إلى محكمة الأسرة بشبين الكوم ، تكشف فيه عن حدوث سيناريو لم تتوقعه خلال 7 سنوات من زواجها .



وكشفت أنها لاحظت تغير زوجها بعد 4 سنوات من الزواج ، حيث رفض أن ينجب مرة أخرى وأصبح لا يقترب منها بتاتا .



وأضافت: "راقبته لكي أفهم ما يدور ، وبعدها أخبرته أنني سوف أذهب إلى منزل أبي لمدة أسبوع ومعي الأولاد لأن أبي مريض ، فرحب على الفور ، وبعدها تركت الأولاد عند أبي ورجعت للشقة ووجدت غرفة النوم مليئة بالملابس الداخلية ".



واستدركت: "فوجئت به يذهب أعلى العمارة ويسرق الملابس الداخلية الخاصة بالسيدات من جيراننا ويقوم بفعل أشياء يندى لها الجبين عليها ".



وتابعت : " فضحني في كل العمارة ، وحاولت إصلاحه أكثر من مرة لكنه لم يكن يستجيب ، وفي نهاية الأمر أحد سكان العمارة تشاجر مع زوجي بسبب قيامه بفعل هذا الأمر بملابس زوجته ".



وتابعت: "لهذا السبب أنا متمسكة بطلب الخلع".



