  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:41 ص
بحث متقدم
صلاح

مدرب أسطوري يصوت لصلاح كأفضل لاعب في العالم

أرشيفية

سيدة تطلب الخلع لأغرب سبب ممكن: فضحني في العمارة

أرشيفية

سيدة تطلب الخلع لأغرب سبب ممكن: فضحني في العمارة

فتاة التجمع

فتاة التجمع الخامس: انتوا شعب تافه وحولتوني لعاهرة

عمر خيرت

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

ترامب

ترامب يستغل قضية القس برانسون لهذا الأمر الخطير

الدكتور محمد البرادعي

"البرادعي": اليوم فقط أدركت هذا الأمر الهام

طفل رضيع

بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة

"الرشق" يتساءل: هل تحضرون شيئًا ضد المقاومة وحماس؟

تعليق "حماس" على مشاورات التهدئة والمصالحة بالقاهرة

غادة عادل ومجدى الهوارى

تفاصيل الطلاق السري بين غادة عادل ومجدي الهواري

مدرب أسطوري يصوت لصلاح كأفضل لاعب في العالم

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة سارة من مدرب البرازيل لـ«صلاح»

#

رسميًا.. صلاح ينافس على الكرة الذهبية

#

لاعب فرنسا يتبرع بمكافأة المونديال لبناء مسجد في موريتانيا

#

«جريزمان» أفضل لاعب في مباراة فرنسا وأوروجواي

صلاح

كشف أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" - مدرب منتخب البرازيل - عن اختياره لنجمنا المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم في التصويت الذي سيجريه الفيفا .

وأوضح تيتي خلال مؤتمر صحفي إنه اختار  الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وقال: "بالنسبة لأفضل لاعب في العالم، لقد منحت صوتي لمودريتش وصلاح وكريستيانو".

وأضاف مازحا: "لم أصوت لهازارد. ربما لأني غاضب مما فعله بفريقي"، في إشارة إلى خروج فريقه أمام بلجيكا من ربع نهائي مونديال روسيا، بحسبما ما ذكر موقع "كوورة" الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في لندن يوم 24 سبتمبر المقبل.       

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة
» تقرير: الشيكولاتة واللحوم والكاتشب ليسوا مضرين بالصحة كما أخبرونا
» شاهد.. أول فسحة لأحمد فهمي وهنا الزاهد بعد الخطوبة
» دراسة: الزواج ضار جدًا بالصحة ويسبب الوفاة
» ناسا تكشف عن "كوكب الجحيم" .. هذه مواصفاته المرعبة
» حالة طقس اليوم
» تعرف على 7 نجوم يطاردهم ريال مدريد لتعويض "رونالدو"
» لماذا غضبت الممثلة الشهيرة أن "رونالدو" أصبح جارًا لها؟
» برنامج ذكاء اصطناعي يحدد موعد نهاية العالم: لم يبق الكثير
» سويسرا تمنع الجنسية عن رجل مسلم و زوجته لأغرب سبب
» دعوات في بريطانيا لتناول السجائر الإلكترونية: هذه فوائدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر