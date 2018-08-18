ويستعد رونالدو لبدء "رحلته" الجديدة مع يوفنتوس بعد إتمام انتقاله "للسيدة العجوز" الشهر الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني، مما يعني كذلك التأقلم على المعيشة بمدينة تورينو.

وقام مسؤولون في يوفنتوس باصطحاب "الدون" لتفقد عدد من الخيارات للمنازل، قبل أن يختار النجم البرتغالي منزلا في منطقة معزولة خلف كنيسة غران مادري دي ديو الشهيرة.

ويضم المنزل 8 غرف للنوم، ومصمم من طراز عصري وله شبابيك كبيرة، ويقع وسط مجموعة من الأشجار، ليعزز الخصوصية لرونالدو وعائلته.

ويضم المنزل حمام سباحة خارجيا، وآخر داخلي، وصالة رياضية للتدريب، كما سيضم المنزل قسما سكنيا خاصا للاختصاصي الغذائي والمعالج الطبيعي والطباخ، الذين أحضرهم رونالدو للعمل معه من مدريد.

ومن ناحية أخرى، أبدت الممثلة الإيطالية الكوميدية لوتشيانا ليتيزيتو، جارة رونالدو الجديدة، قلقها من قدوم عدد كبير من المشجعين والمصورين إلى الحي بعد انتقال رونالدو.

ونفى صديق ليتيزيتو، الموسيقي دافيد غرازيانو، أن يكون هناك "أي مشكلة بقدوم رونالدو"، بل أكد أن صديقته مشجعة كبيرة ليوفنتوس.