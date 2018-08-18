» دراسة: الزواج ضار جدًا بالصحة ويسبب الوفاة

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الزواج
الزواج

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مخاطر الزواج

حذرت دراسة أمريكية حديثة من خطورة "الزواج" على الصحة العامة للزوجين ، لافتة إلى أنه يتسبب في مرض الشريكين بأمراض خطيرة مما يسبب الوفاة على المدى الطويل.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأميركية، إلى أن الأزواج الذي يقومون بانتقاد بعضهم البعض، ويغلقون أعينهم أثناء الخلافات، هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء، التي تفرز البكتيريا في الدم وتحفز الالتهابات.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن الدكتورة جانيس جلاسير، من مركز ولاية أوهايو الطبي، قولها: "نعتقد أن هذا الاضطراب الزوجي اليومي، يسبب تغيرات في القناة الهضمية تؤدي إلى الالتهاب والمرض".

وأضافت: "العداء هو السمة المميزة للزواج السيء، وهو الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات فيسيولوجية سلبية".

وأجرى الباحثون في الجامعة استطلاعا للرأي بشأن العلاقات الزوجية، شمل 43 من الأزواج، تم تصويرهم لمدة 20 دقيقة، أثناء مناقشة مواضيع حساسة مثل النفقات المالية.

وسجل الباحثون نوبات من السلوك العدائي تشمل انتقاد الشريك وإغماض العينين، وقاموا بأخذ عينات دم قبل وبعد المشاجرات.

وأظهرت النتائج لدى الرجال والنساء الذين أبدوا سلوكا عدائيا أكثر أثناء المشاجرات، مستويات أعلى من تسرب الأمعاء في القناة الهضمية، وكذلك مستويات مرتفعة من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن الخلاف الزوجي يمكن أن يبطئ التئام الجروح، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والقلب والسكري.


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