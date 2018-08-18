» شاهد.. أول فسحة لأحمد فهمي وهنا الزاهد بعد الخطوبة

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هنا الزاهد

احمد فهمي

أقامت أسرة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد الأربعاء الماضي حفل خطبتهما في جو من الفرح والبهجة، وتناولت وسائل الإعلام خبر الخطوبة باهتمام كبير وسرعان ما عاد فهمي بصورة جديدة لهما عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في أول خروجه بعد الخطوبة.

وتظهر الصورة التي نشرها "فهمي" تواجدهما فى أحد الأماكن العامة وكتب في تغريدة له قائلا: "خروجة بعد الخطوبة"، وانهالت تعليقات التهنئة علي الصورة من الجمهور بـ"إنستجرام".

يذكر أن الحفل أقيم الأربعاء، واقتصر على عدد من المقربين والأصدقاء.
شاهد..




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