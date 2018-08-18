عبلة كامل تُبكى إعلامية وضيفتها على الهواء

18 أغسطس 2018 - 09:32 ص

أجهشت الفنانة راندا البحيرى، من البكاء الشديد على الهواء، بسبب الفنانة عبلة كامل.

وقالت "البحيري" خلال حوارها ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، "الفنانة عبلة كامل تمثل لي أشياء كثيرة، فهي أمى فى الوسط الفني".

وأضافت راندا، أنها قامت بالتمثيل مع عبلة كامل لمدة 7 سنوات، ثم طلبت من طاقم الإعداد، منديلا، لمسح دموعها، بينما تأثرت الإعلامية ياسمين سعيد بالموقف، وبكت أيضا.