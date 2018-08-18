تجربة خاصة لنجل "رونالدينيو" ووالدته صاحبة القرار

18 أغسطس 2018 - 09:35 ص

يؤدي جواو مينديس نجل اللاعب العالمي رونالدينيو اختبارات مع أندية برازيلية ويسعى جاهدًا لخوض هذه التجربة بطريقة خاصة بعيدًا عن والده ووالدته حتى لا يكون لاعب بسبب انتمائه لوالده فقط لكنه يريدها بالمهارة لتكون تجربة خاصة به.

وخاض "مينديس" الذي لم يتجاوز الـ13 عاما، تجارب عدة أبرزها مع كروزيرو البرازيلي، وقبله مع باريس سان جرمان الفرنسي في أكاديميتيه البرازيلية، حسب ما نشر موقع "ديلي ميل".

وعلى الرغم من اسم رونالدينيو المعروف بين كل البرازيليين، قرر جواو إخفاء معلومة أنه ابن النجم الكبير، رغبة منه بالوصول للاحترافية، دون استخدام وساطة والده.

ولكن صحيفة "جلوبو" البرازيلية كشفت هوية اللاعب، وأكدت أن النجم الصغير "أبهر الكشافين" خلال اختبارات نادي كروزيرو، ولكنه لم يوقع عقدا احترافيا بسبب صغر عمره.

وجواو ابن رونالدينيو وزوجته السابقة جاناينا مينديس، التي عملت كراقصة وانفصلت عن رونالدينيو في 2007، بعد عامين من الزواج.

ويقول الموقع إن جاناينا هي التي "تتخذ القرارات" بشأن مستقبل جواو، الذي يحمل اسم عائلتها "مينديس"، عوضا عن اسم عائلة والده، موريرا.