  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
فوزي ومبارك

تفاصيل صادمة عن كواليس حوارات فوزى مع رجال "مبارك"

وزير الداخلية

الداخلية تمنح المساجين زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

الاهلي والترجي

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الزمالك

نجاة لاعب الزمالك من موت محقق

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حققنا في 16 شهراً أكثر مما تم في 50 سنة

شبكة دعارة

بالتفاصيل.. ضبط شبكة دعارة وشواذ أعلى أحد المساجد

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يفك طلاسم لغز صورته الغاضبة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

عمر خيرت

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

بالفيديو.. مجدي عبد الغنى: "تيران وصنافير ملهمش قيمة"

سر انقلاب "الجبلاية" على مجدى عبد الغنى

بالفيديو.. رونالدو يرقص ويبهر الجميع بالغناء

الرياضة

رونالدو
كريستيانو رونالدو

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة

#

تعرف علي إيرادات الزفاف الملكي في بريطانيا

#

"رونالدو" يطلب هذا المبلغ للتجديد مع "الريال"

#

تعليق ساخر من هنيدى على وساطته لـ"عبد الله السعيد"

أمريكا

ممثلات

الاعلي اجرا

اجر

أدى اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي وصلة رقص مع الغناء ليؤكد تألقه في مجالات أخرى بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

ووفقًا لتقاليد النادي، نظم نادي يوفنتوس حفل "الاستقبال" السنوي، الذي يقيمه للاعبين الجدد، و"يجبر" فيه العناصر الجديدة بالغناء أمام الزملاء الجدد.

وشارك في حفل "الاستقبال" كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي ليوناردو بونوتشي والألماني أيمري تشان، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإيطالي ماتيا بيرين، أبرز تعاقدات "السيدة العجوز" هذا الصيف.

وفي فيديو صوره لاعبو يوفنتوس، وقف رونالدو على كرسي في منتصف قاعة مليئة بعناصر يوفنتوس، قبل أن يقوم بالرقص والغناء.

ولاقى "حماس" رونالدو الكبير إعجاب زملائه في الفريق، الذين شجعوه بحرارة، ووصفوا فقرته الغنائية "بالرائعة".

وسيخوض "الدون" لقاءه الأول مع يوفنتوس مساء السبت، عندما يواجه كييفو فيرونا في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي "سيريا آ".
شاهد الفيديو من هنا..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان
» الشبشب للعزباء زواج
» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"
» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا
» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار
» علماء: الرجال أذكى من النساء ويتحملون الضغوط أكثر
» مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي
» «بيراميدز» يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ "فالنتينو"
» بالأرقم.. الممثلات الأعلي أجرًا بالعالم
» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة
» تقرير: الشيكولاتة واللحوم والكاتشب ليسوا مضرين بالصحة كما أخبرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر