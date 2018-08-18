تعرف على أسعار الدولار اليوم

المصريون
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية ليوم السبت.
وارتفع سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB ارتفع سعر الدولار الامريكي إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنكي قناة السويس وأبوظبي الإسلامي 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
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