الأهلى يصرف «700 دولار» مكافأة الفوز على الترجى

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قرر الجهاز الفنى بالنادى الأهلى صرف 700 دولار مكافأةً استثنائيةً لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على الترجي التونسي.

محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، قال إن المكافأة الاستثنائية تأتي بعيدًا عما هو مقرر عند الفوز في اللائحة الأفريقية لقطاع الكرة.

وأشار إلى أن المكافأة تأتي نظير ما قدّمه اللاعبون من نتيجة وفوز مميز على الترجي التونسي، ولتحفيزهم فيما هو قادم.

وحقق الأهلى فوزا غاليا على الترجي بهدف بلا رد، أحرزه وليد أزارو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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