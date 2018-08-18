بالفيديو.. أخطر مجرم يرقص "كيكي" في حراسة الشرطة

18 أغسطس 2018 - 09:46 ص

شارك مجرم أمريكي خطير يدعى برازن أنطوان ميمس في تحدي "كيكي" أثناء توجهه لركوب سيارة الشرطة عقب إلقاء القبض عليه، حيث أنه مطلوب للعدالة في الكثير من القضايا.

ووضع الـ"أف بي آي" ميمس على لائحة "أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة" في الولايات المتحدة، حيث يرتبط بتهم قتل متعمد، حسب ما نشر موقع "مترو".

وفاجأ ميمس الحراسة المشددة التي رافقته لسيارة شرطة بمطار ميشيغان، عندما بدأ بأداء رقصة "كيكي" الشهيرة.

وتلاحق ميمس تهمة قتل شخصين خلال حفلة في مارس الماضي، ولكن هذا الأمر لم يوقف "المجرم الخطير" من أداء الرقصة، عندما شاهدا طاقم تصوير في المطار.

وأثارت رقصة ميمس استياء مسؤولي الأمن، حيث قال أحدهم: "الأمر بدا وكأنه مزحة لميمس. هو قام بقتل شخصين".

وانتشرت رقصة "كيكي" الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمثل تأدية بعض الحركات على أنغام أغنية "إن ماي فيلنغس" للمغني الكندي دريك.

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