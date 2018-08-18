سر انقلاب "الجبلاية" على مجدى عبد الغنى

18 أغسطس 2018 - 09:52 ص

حالة من الجدل المستمر بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدما رفض أعضاء المجلس طلب مجدي عبدالغني عضو المجلس بالإشراف على المنتخب الأول بدلا من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد.

وتتجه النية داخل مجلس الجبلاية لاسناد تلك المهمة إلى لحازم إمام عضو المجلس لترضيته بعد غضبه في الجلسة الأخيرة بسبب تعيين أحمد ناجي مدربا للحراس على حساب أيمن طاهر، وكذلك بسبب الطريقة التي تم بها التعاقد مع أجيري.

ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف الأيام القليلة المقبلة، سواء بإسناد الإشراف على المنتخب الأول لحازم إمام أو استمرار أبوريدة كما كان الوضع خلال السنوات الماضية.