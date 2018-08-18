شاهد.. "صلاح" يفك طلاسم لغز صورته الغاضبة

18 أغسطس 2018 - 09:54 ص

فك اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي طلاسم ذلك لغز الصورة الغاضبة التي وضعها منذ أيام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقام "صلاح" مساء أمس الجمعة، بنشر صورة أخرى وهو يرتدي نفس القميص، ولكن هذه المرة وهو يضحك، بينما إحدى المساعدات تساعده في ضبط قميصه، ونشر مع الصورة رمزين للكاميرا، مما يشير إلى أنه في جلسة تصوير.

أثارت تغريدة غامضة نشرها نجم ليفربول الإنجليزي الخميس الماضي، حيرة متابعيه، حيث نشر صورة ظهر فيها وكأنه غاضب بعض الشيء، بينما كان يرتدي قميصاً يحمل العبارة "Walk On " أي "استمر في السير"، وأرفق الصورة بوجه تعبيري "إيموشن" غاضب.

وأعطت الصورة، التي نشرها على حسابه في "تويتر"، انطباعاً على أن صلاح مصر على المضي قدماً في طريقه رغم العراقيل، أو هكذا أوحت الصورة.

واستمرت حيرة محبي اللاعب المصري المحترف بصفوف ليفربول، إلى أن فك الطلاسم ونشر صورة أخرى وهو يرتدي نفس القميص، ولكن هذه المرة وهو يضحك، بينما إحدى المساعدات تساعده في ضبط قميصه، ونشر مع الصورة رمزين للكاميرا، مما يشير إلى أنه في جلسة تصوير.

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