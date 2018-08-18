» بالأرقم.. الممثلات الأعلي أجرًا بالعالم

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عمرو محمد-متابعات

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عقب الانتهاء من الموسم السينمائي بالعالم لعام 2017/2018، والتي حددت بة القائمة النهاية للممثلات الاعلي أجرًا بالعالم، جاءت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن، علي رأس القائمة بفضل دور البطلة الخارقة في فيلم "المنتقمون" والتي حصلت فيه على 40.5 مليون دولار العام الماضي.

 وجاءت أنجلينا جولي في المرتبة الثانية، حيث حصلت على 28 مليون دولار، بعد حصولها عن أجرها في فيلم "ماليفيسنت 2". وجاءت جينيفر أنيستون في المرتبة الثالثة .

والاسم الجديد الوحيد في القائمة هو "غال غادوت"، بطلة فيلم "ووندر وومان"، التي جاءت في المرتبة العاشرة، وفقا لحسابات فوربس .

وخرجت إيما ستون، التي احلت المرتبة الأولى في القائمة العام الماضي بعد لعب بطولة فيلم "لالا لاند"، من قائمة الممثلات الأكبر دخلا .

وجاءت قائمة فوربس للممثلات الأعلى دخلا في العالم لعام 2018 كالتالي :

1- سكارليت جوهانسون - 40.5 مليون دولار
2- أنجلينا جولي - 28 مليون دولار
3- جنيفر أنيستون - 19.5 مليون
4- جنيفر لورانس - 18 مليون دولار
5- ريس وذرسبون - 16.5 مليون دولار
6- ميلا كونيس - 16 مليون دولار
7- جوليا روبرتس - 13 مليون دولار
8- كيت بلانشيت 12.5 مليون دولار
9- مليسا مكارثي - 12 مليون دولار
10- غال غادوت - 10 مليون دولار .


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