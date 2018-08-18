» «بيراميدز» يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ "فالنتينو"

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أعلن مسئولو نادى «بيراميدز»، تعاقدهم مع المدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

المستشار تركي آل شيخ  قال عبر صفحته «أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز عن تعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي مدربا لفريق كرة القدم».

وأضاف: «وسيبدأ لافولبي مهامه بصورة فورية خلفا للمدرب البرازيلي البرتو فالنتينو الذي أعلن المجلس إنهاء عقده أمس الأول».

وكان الفريق الحديث جمع 7 نقاط من 3 مباريات خاضها تحت قيادة البرازيلي فالنتينو بفوزين وتعادل وحيد ليحتل بهذه النقاط المركز الثالث متساويا في النقاط مع الزمالك صاحب المركز الأول.


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