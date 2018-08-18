بالتفاصيل.. ضبط شبكة دعارة وشواذ أعلى أحد المساجد

18 أغسطس 2018 - 10:10 ص

ضبطت الأجهزة الأمنية فى الغربية شبكة دعارة وشواذ داخل شقة أعلى مسجد طنطا، مقابل 200 جنيه فى الساعة الواحدة، وتم ضبط 6 متهمين بينهم ساقطتان.

وردت معلومات لرئيس قسم حماية الآداب بقيام "م.م. ا" 20 سنة عاطل بتحويل منزله لوكر دعارة وجلب النسوة الساقطات والرجال لممارسة الرذيلة والمتعة الحرام، وقيامه باستقطاب الرجال الشواذ جنسيًا مقابل أجر مادى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط المتحرى عنه وبحوزته 200 جنيه وبصحبته كل من "ه.س.م. ا" 31 سنة بدون عمل مقيمة قرية فيشا سليم مركز طنطا، وشقيقتها "سمر" 28 سنة بدون عمل سبق اتهامها فى قضيتى قتل وتزوير، "ر. ط. ع. أ" 24 سنة عاطل مقيم كفر أبو جندى مركز قطور، "خ. ا. ال. ع" 23 سنة حاصل على دبلوم صناعة، "ا. ص. ا. م. 17 سنة مقيم عرب جهينة مركز شبين القناطر- قليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.