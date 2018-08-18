اليوم.. مؤتمر مهم لـ مرتضى منصور بالزمالك

18 أغسطس 2018 - 10:13 ص

يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي، للحديث عن المؤامرات التى يتعرض لها النادي الفترة الأخيرة، وعرض بعض التسجيلات على وسائل الإعلام مع إعلان القرار النهائي للمجلس سواء بالانسحاب الرسمي من البطولات أو حل الأزمة.

يأتى هذا بعدما اشتعلت الأجواء داخل أروقة النادي الفترة الماضية بعدما خضع أكثر من عضو بالمجلس للتحقيق في نيابة الأموال العامة العليا بشأن إيداع أموال النادي والاتجار في العملة بعد البلاغ المقدم من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وعلى رأسهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس البيت الأبيض، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة السابق، بينما اعتذر حازم ياسين عن جلسة تحقيق لظروف صحية.