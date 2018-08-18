  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
فوزي ومبارك

تفاصيل صادمة عن كواليس حوارات فوزى مع رجال "مبارك"

وزير الداخلية

الداخلية تمنح المساجين زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

الاهلي والترجي

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الزمالك

نجاة لاعب الزمالك من موت محقق

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حققنا في 16 شهراً أكثر مما تم في 50 سنة

شبكة دعارة

بالتفاصيل.. ضبط شبكة دعارة وشواذ أعلى أحد المساجد

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يفك طلاسم لغز صورته الغاضبة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

عمر خيرت

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

بالفيديو.. مجدي عبد الغنى: "تيران وصنافير ملهمش قيمة"

سر انقلاب "الجبلاية" على مجدى عبد الغنى

علماء: الرجال أذكى من النساء ويتحملون الضغوط أكثر

الصفحة الأخيرة

6 أنواع من النساء لا يطلقهن الرجال أبدًا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حريق هائل في شبه جزيرة "ايفيا" اليونانية

#

ديدان صغيرة تعود للحياة بعد 42 ألف عام

#

شاهد.. إعلامية على الهواء: "أنا خلعت جوزي"

#

اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال

أثبت علماء من جامعة واشنطن أن الرجال يفكرون بشكل أسرع، يتخذون القرارات الأكثر صوابا، ويتحملون الضغوط بشكل أفضل بكثير من النساء.

وأجرى الباحثون تجربة فريدة تمت فيها دراسة ردود الفعل على المعلومات المجسدة بالرسم. وعلى الرغم من أن معالجة البيانات من الرسوم التوضيحية والمخططات تتم من قبل جهاز الرؤية لدى المرأة والرجل بنفس الطريقة والآلية، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن الرجال هم الذين يتخذون القرارات الأكثر منطقية وعقلانية استنادا إلى البيانات، بحسب صحيفة “Cell ”.

ووفقا للعلماء، فإن دماغ المرأة يعالج المعلومات الواردة أبطأ من الرجال بنسبة تتراوح ما بين 25-75%. وهذا ما لا يسمح عادة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحكم العقلاني بشكل صحيح، ما يؤدي إلى عدم القدرة أيضا على تقييم القدرات المعرفية للجنس اللطيف بشكل دقيق.

ومع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الحادة والمعالجة السريعة للمعلومات والبيانات في الدماغ تعود للرجال الذين يعانون من اضطرابات في النمو العقلي، وليس لدى الرجال الأصحاء.

ويعتقد العلماء أن العمليات الدماغية لمثل هؤلاء الرجال مصحوبة بانخفاض في تنظيم النشاط العصبوني، وهذا يؤدي بدوره إلى السرعة في ردود الفعل وإلى استيعاب أدق للمعلومات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان
» الشبشب للعزباء زواج
» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"
» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا
» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار
» علماء: الرجال أذكى من النساء ويتحملون الضغوط أكثر
» مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي
» «بيراميدز» يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ "فالنتينو"
» بالأرقم.. الممثلات الأعلي أجرًا بالعالم
» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة
» تقرير: الشيكولاتة واللحوم والكاتشب ليسوا مضرين بالصحة كما أخبرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر