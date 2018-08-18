» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار

18 أغسطس 2018 - 10:25 ص

عارض عدد من منظمات الحقوق المدنية برنامجا يسىء للمسلمين قدمته وزارة الأمن الداخلي لمكتب عمدة لوس أنجلوس إضافة إلى تمويل بلغ 425 ألف دولار لتنفيذ البرنامج.

وقال ألكس كوميسار، المتحدث باسم عمدة المدينة إريك غارسيتي، إنّه "تم إبلاغ وزارة الأمن الداخلي، بعدم قبول المنحة الخاصة بتمويل برنامج التطرف العنيف لأسباب إدارية".

وبهذا القرار تكون لوس أنجلوس، أول مدينة تتنازل عن منحة حكومية من أجل تمويل البرنامج المذكور.

من جهتها، أشادت عدد من المنظمات المناهضة للبرنامج بقرار عمدة لوس أنجلوس، غيّر أن القائمين عليها مازالوا يشعرون بخيبة أمل بسبب "فشل المدينة في معالجة قضية المراقبة غير الضرورية للمجتمعات المسلمة".

وقال حسام عليوش، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في لوس أنجلوس، إن "المسلمين الأمريكيين يشعرون بارتياح لأن لوس أنجلوس، التي تعد واحدة من أكثر المدن الأمريكية تقدما، لم تعد تشترك مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برنامج يستهدف المسلمين الأمريكيين"، بحسب الأناضول.

وأوضح عليوش، أن البرنامج بأكمله يقوم على أن الأمريكيين المسلمين أكثر عرضة للنزوع نحو الإرهاب من المجتمعات الأخرى.

وتم بدء العمل ببرنامج "مكافحة التطرف العنيف" عام 2011، تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإحباط جهود الجماعات المتطرفة في تجنيد إرهابيين محتملين.

وركز البرنامج عمله مع المنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الصحة العقلية، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وفيما تؤكد الحكومة الفدرالية الأمريكية، أن سياسة البرنامج تستهدف جميع الجماعات المتطرفة والأيدولوجيات، إلا أن الكثيرين يقولون إنه يستهدف المسلمين بشكل خاص، عبر المراقبة والانهماك في التنميط التمييزي.