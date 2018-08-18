الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

18 أغسطس 2018 - 10:39 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 594 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 509 جنيهات

عيار 21: 594 جنيها

عيار 24: 79 جنيها

الجنيه الذهب: 4752 جنيها

الأوقية: 1170 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.