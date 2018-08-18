» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"

18 أغسطس 2018 - 10:50 ص

أيام قليلة تفصلنا على قدوم عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار الخراف، ولا يمكن للعديد من الأسر شراء الأضحية، وتكتفي بشراء اللحوم فقط.

لذلك قدمت الشيف ريمو خبيرة الطهي أهم الوصايا والإرشادات، لشراء اللحوم الطازجة، وتجنب اللحوم الفاسدة كالتالي:

- عند شراء اللحم البقري، لا بد من مراعاة لونه، وأن يكون ورديا فاتحا، وبالنسبة للحم الغنم يكون أحمر "كرزي غامق"، وزهري باهت بالنسبة للعجول.

-اعلمي أنه كلما تعرضت اللحوم للهواء كلما تغير لونها وأصبحت أغمق.

- بالنسبة للدهون الموجودة في اللحوم لا بد أن يكون لونها أبيض كريمي، وهذا يدل على أن اللحم طازج وسليم.

-اللحم الكندوز لونه وردى فاتح، والدهون التي يحتوى عليها لونها أبيض، أما إذا كان اللحم لونه أحمر فهذا يوضح أن العجل كبير في السن.

- بالنسبة للحم الغنم، لا بد أن يكون لونه وردى والدهون لونها أبيض، فإذا كان لونه أحمر ودهونه تميل إلى الاصفرار فهذا دليل على أن الغنم كبير في السن.

-اللحوم الفاسدة، يكون لونها رمادي ورائحتها كريهة.

- لا بد من وضع اللحوم في الفريزر بمجرد الوصول للبيت حتى لا نعطي فرصة للبكتيريا للنمو، لأن تعرض اللحوم لدرجة الحرارة المرتفعة تفسدها.

- عليكي أن تشتري اللحوم في نهاية جولتك الشرائية، حتى لا تفسد.

- في حال شراء اللحوم من الجزار في ورق، لا بد أن تنقليها فور عودتك البيت في أكياس بلاستيك مناسبة.

- وضعي اللحوم في الفريزر.