  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
فوزي ومبارك

تفاصيل صادمة عن كواليس حوارات فوزى مع رجال "مبارك"

وزير الداخلية

الداخلية تمنح المساجين زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

الاهلي والترجي

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الزمالك

نجاة لاعب الزمالك من موت محقق

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حققنا في 16 شهراً أكثر مما تم في 50 سنة

شبكة دعارة

بالتفاصيل.. ضبط شبكة دعارة وشواذ أعلى أحد المساجد

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يفك طلاسم لغز صورته الغاضبة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

عمر خيرت

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

بالفيديو.. مجدي عبد الغنى: "تيران وصنافير ملهمش قيمة"

سر انقلاب "الجبلاية" على مجدى عبد الغنى

تفاصيل إصابة 31 شخصًا فى انقلاب سيارة

قضايا وحوادث

إصابة 12 شخص اثر انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية
إصابة 12 شخص اثر انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع زوجين فى انقلاب سيارة بالمنيا

#

إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

#

تفاصيل مصرع وإصابة 40 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

#

إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة بالسويس

أصيب 31 شخصًا في انقلاب سيارة نقل كانوا فى طريقهم للاحتفال بمولد القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلي بالبحر الأحمر.

وتفقدت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المصابين بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وأشرفت على نقل باقى المصابين لمستشفيات الغردقة العام والقصير المركزى.

وتبين أن حالة المصابين في الحادث اللذين تم نقلهم إلى مستشفيات الغردقة العام ومرسى علم وللقصير،  تتراوح مابين كسور وكدمات وسحجات وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغًا بانقلاب سيارة  نقل الأقصر تقل 40 راكبًا فى طريقهم لحضور احتفالات الشيخ الشاذلى عند الكيلو 50 طريق (مرسى علم / ادفو) وأسفر عن إصابة 31 شخصًا، تم نقلهم لمستشفيات الغردقة والقصير ومرسى علم لتلقى العلاج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان
» الشبشب للعزباء زواج
» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"
» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا
» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار
» علماء: الرجال أذكى من النساء ويتحملون الضغوط أكثر
» مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي
» «بيراميدز» يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ "فالنتينو"
» بالأرقم.. الممثلات الأعلي أجرًا بالعالم
» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة
» تقرير: الشيكولاتة واللحوم والكاتشب ليسوا مضرين بالصحة كما أخبرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر