  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
فوزي ومبارك

تفاصيل صادمة عن كواليس حوارات فوزى مع رجال "مبارك"

وزير الداخلية

الداخلية تمنح المساجين زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

الاهلي والترجي

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الزمالك

نجاة لاعب الزمالك من موت محقق

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حققنا في 16 شهراً أكثر مما تم في 50 سنة

شبكة دعارة

بالتفاصيل.. ضبط شبكة دعارة وشواذ أعلى أحد المساجد

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يفك طلاسم لغز صورته الغاضبة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

عمر خيرت

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

بالفيديو.. مجدي عبد الغنى: "تيران وصنافير ملهمش قيمة"

سر انقلاب "الجبلاية" على مجدى عبد الغنى

"فيفا" يكشف مكاسب الأهلي من موقعة الترجي

الرياضة

الاهلي والترجي
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. الأهلي يتأهل إلى دور الـ8 بدوري الأبطال

#

«بي يحيى» يعلن تشكيل الترجي لموقعة الأهلي

#

ضربة قوية للترجي قبل موقعة الأهلي

#

موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن النادي الأهلي خرج بالعديد من المكاسب في لقاء أمس أمام الترجي التونسي في "رادي" ضمن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمى لـ"فيفا" أن أبرز المكاسب التي خرج بها الأهلي من اللقاء وهى تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد تفوقه على الترجى فى المواجهات المباشرة، بالإضافة إلى ضمان التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

وأشار إلى أن الأهلى يدين بالانتصار الثمين إلى المهاجم المغربى وليد أزارو صاحب هدف المباراة الوحيد.

ويلتقى الأهلى مع كمبالا سيتى الأوغندى ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يواجه الترجى نظيره تاونشيب البتسوانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان
» الشبشب للعزباء زواج
» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"
» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا
» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار
» علماء: الرجال أذكى من النساء ويتحملون الضغوط أكثر
» مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي
» «بيراميدز» يعلن مدربه الجديد خلفًا لـ "فالنتينو"
» بالأرقم.. الممثلات الأعلي أجرًا بالعالم
» بالفيديو.. رضيع يدهش الجميع بقيادته سيارة
» تقرير: الشيكولاتة واللحوم والكاتشب ليسوا مضرين بالصحة كما أخبرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر