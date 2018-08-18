الداخلية تمنح المساجين زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

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أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفدها حتى يوم الخميس 20 أغسطس 2018 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

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