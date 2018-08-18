حملة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة

18 أغسطس 2018 - 11:28 ص

شنت قوات الأمن بالجيزة حملة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، قبل عيد الأضحى، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 18 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملات التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى قطاعى شمال وجنوب الجيزة، عن ضبط 71 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.