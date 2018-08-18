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محافظ الأقصر عن انتشار النمل الأبيض: الطقس السبب

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عقب محمد بدر، محافظ الأقصر، على انتشار النمل الأبيض قائلاً: "إن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة السبب وراء ظهور النمل الأبيض في بعض قرى المحافظة".

وأضاف "بدر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، أن نفس الظاهرة ظهرت العام الماضي في نفس التوقيت، موضحًا أنهم تواصلوا مع الطب الوقائي لرش البيوت التي يظهر بها النمل الأبيض للقضاء عليه.

وتابع أنه أصدر تكليفات لمديرية الزراعة بالنزول للقرى والنجوع التي تعاني من مشكلة انتشار النمل الأبيض للتعامل مع الوضع، موضحًا أنهم لم يتلقوا أي بلاغات بوجود حالات تآذت صحيًا من ظهور هذا النوع من النمل، مناشدًا أهالى المحافظة الإبلاغ فورا حال ظهور هذا النوع من النمل.


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