بالفيديو.. القرموطي يكشف كارثة عن "البصل"

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الاعلامي جابر القرموطي
الاعلامي جابر القرموطي

متابعات- أمينة عبد العال

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تناول الاعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت" القرموطي المذاع علي قناة النهار، الأضرار الخطيرة التي تنتج من تناول البصل الذي يحتوي على مادة سوداء أسفل قشرته.

وكان القرموطي قد استعرض تقارير صحفية تحذر من تناول البصل الذي يحتوي على مادة سوداء أسفل قشرته، وتنوه بأن هذه المادة تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، خلال حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار".

واستعرض القرموطي تقريرا نشر في موقع "هن"، التابع لجريدة "الوطن"، قال فيه الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، إن السموم الفطرية التي تسمى بـ"الأفلاتوكسين" لا تخرج من الجسم بأي وسيلة مهما كانت قوية، فهي عبارة عن مخلفات تتخلف عن الفطريات، مؤكدا أنها مادة خطيرة، يستخدمها الأطباء لإصابة فئران التجارب بالسرطان لتنفيذ التجارب عليها في مدة قصيرة.

وقال نزيه، إن هذه الفطريات "عبارة عن عفن أسود اللون"، وهي كائنات شديدة القدرة على التكيف، فهي تنمو على الأغذية التي لا تنمو عليها البكتيريا، مثل "الليمون، البصل، البرتقال، البطاطس، الخبز، والفول السوداني".

ونصح نزيه بالتخلص من البصلة أو الليمونة أو أي نبات يظهر عليه هذا العفن الأسود، وذلك لأنه يتسبب في سرطان الكبد.

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