» الشبشب للعزباء زواج

18 أغسطس 2018 - 11:39 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابنتي رأت أن عمتها أخذت منها شبشبها وقالت لها أعطيني إياه بدى ألبسه العمة كبيرة في السن وابنتي عزباء. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشبشب للعزباء قد يدل على الزواج، وكون العمة تأخذ من ابنتك الشبشب فقد يدل ذلك على التعطيل فى الزواج أو بعض الأمور أو تعطيل سفر، وقد يدل على الهجران أو الفرقة بين ابنتك وبين أحد أشقائها بسب سفر أو زعل، وربما دلت على الحيرة فى الأمر، و قد تكون كل هذه الأمور ليس لها علاقة بعمتها، وربما دل أخذ العمة للشبشب على أن بينكم خلاف وهى تريد أن تتقرب إليكم وبدها أن تُحسن الوصال معكم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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