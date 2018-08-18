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أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة فى الحر

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متابعات- أمينة عبد العال

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مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة حذر الأطباء من تناول بعض الأطعمة في هذا الحر لأنها تؤثر بصورة سلبية علي صحتنا.

وتؤكد الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أنه خلال موجات الحر الشديد، لا بد من الالتفات لما نتناوله من أطعمة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حالتنا الصحية، ويمكنها أن تمنحنا النشاط والحيوية، أو تصيبنا بالخمول والتعب.

وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية، مجموعة من الأطعمة، التي يجب التوقف عنها، مع ارتفاع درجات الحرارة.

المخبوزات

تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض، ومضاف لها السكر، كالفطائر والمعجنات، والتي يعتقد البعض أنها تمد الجسم بالطاقة، ويتناولونها عند شعورهم بالجوع، هي من تجعل الجسم يفقد طاقته بسرعة.

فهي تمد الجسم بطاقة مؤقتة لما بها من سكر، لكنها طاقة وهمية سرعان ما تجعل جسمك يفقد الكثير من طاقته، ويكتسب وزنا فقط.

الحبوب المقرمشة

الحبوب التي يتناولها الأطفال مغموسة في اللبن المحلى بالسكر، تعمل على فقدان الجسم لطاقته، لأن ما بها من مزيج من الكربوهيدرات والسكر يزيد من إفراز الأنسولين بالجسم، مما يؤدي إلى زيادة تأثير حمض "التريبتوفان" الأميني، والذي يجعلك تشعر بالنعاس.

اللحوم المصنعة

تناولك للسندوتش الكبير الجاهز المليء باللحوم المختلفة، كالهمبرجر والسوسيس والهوت دوج، يصيبك بالخمول، ويفقدك طاقتك، وهذا بسبب ما يحتويه من كميات كبيرة من الكربوهيدرات الموجودة في الخبز، والدهون الموجودة في اللحوم المصنعة، وعلاوة على ذلك، وجود نترات الصوديوم، والمواد الحافظة والألوان الاصطناعية، وكلها تحتاج كميات كبيرة من الطاقة ليهضمها الجسم، كما أنها تسبب البدانة، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

الزبادي المبستر

ذلك الزبادي المبستر وذو النكهات المختلفة، لاحتوائه على الألوان والمحليات الاصطناعية، وكذلك نسبة عالية من السكر.

إلى جانب أن هذا النوع من الزبادي يفتقر البكتيريا المفيدة، لذلك، هو فقط يساعد في اكتسابك المزيد من الوزن.

رقائق البطاطس

البطاطس في حد ذاتها مصدر للكربوهيدرات، وعملها شيبسي يضيف لها الدهون غير الصحية والصوديوم الزائد، ما يجعلها وجبة تستنزف طاقتك، وتزيد وزنك.

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