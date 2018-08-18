» دراسة: المكرونة والبطاطس لا يؤثران على الوزن

18 أغسطس 2018 - 11:50 ص

تهرب الكثير من الفتيات خاصة الحريصات علي المحافظة علي أوزانهن أو الراغبات في إنقاصه من تناول المكرونة والبطاطس إلا أن دراسة جديدة أكدت ان تناولهم لن يؤثر على أوزانهن.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، بأن باحثين في جامعة هارفرد الأميركية، أجروا دراسة على أكثر من 15 ألف شخص، لمعرفة تأثير تناول الكربوهيدرات على صحة الإنسان.

وتوصل الباحثون إلى أن تجنب تناول المكرونة والخبز والبطاطا يزيد من خطر الموت المبكر، مشيرين إلى أن الابتعاد عنها يضر أكثر مما ينفع.

وأشاروا إلى أن تناول الكربوهيدرات بنسبة تتراوح ما بين 50-55% من إجمالي الطعام يوميًا هو الأفضل صحيا، في حين أن الذين يتناولون أقل من 40% كربوهيدرات أو أكثر من 70% في طعامهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة أعلى.

وبيّنوا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في استبدال الكربوهيدرات بأطعمة مثل اللحوم الحمراء والجبن، لكن الخطر ينخفض كثيرًا حال تناول الأشخاص الفواكه والخضار عوضًا عن الكربوهيدرات.

وتنهي هذه الدراسة الجدل الدائر منذ عقود، بشأن ما إذا كان تأثير خفض الكربوهيدرات سيؤدي إلى تمتع الإنسان بصحة أفضل.