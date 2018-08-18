سرقة سيارة تابعة لمباحث التموين في كفر الشيخ

18 أغسطس 2018 - 11:51 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بدسوق التابعة لكفر الشيخ، من ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة السيارات، من بينها سيارة شرطة تابعة لمباحث التموين.

وردت معلومات للواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق سيارة شرطة ملك مباحث التموين في كفر الشيخ، بسرقة مجهول للسيارة التي يقودها بدائرة القسم عبارة عن 2 كابينة ماركة شيفروليه موديل 2007.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن. م. ب." 35 سنة، عاطل، وبفحصه أمنيًا تبين أنه مسجل خطر تحت رقم 510 فئة "ب" سرقات عامة، وأتُهم قبل ذلك في 26 قضية سرقات ومخدرات من بينها سرقة وسائل نقل، وجرى القبض عليه واقتيد إلى قسم شرطة بندر دسوق.

وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة مباحث التموين، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه وقائع سرقة سيارات أخرى .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.