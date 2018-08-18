"عين شمس" تنظم حملة لتجميل كوبرى العباسية ومترو الأنفاق

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عين شمس

عمرو محمد-متابعات

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مترو أنفاق

عيد شمس

قرر الدكتور نظمي عبد الحميد تائب، رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتورة نهى مصطفى عبد العزيز، أستاذ الرسم بكلية التربية النوعية، وعمرو يحيي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، لتجميل أعمدة كوبري العباسية، وكذلك تجميل سور مترو الأنفاق بشارع أحمد لطفي السيد.

وقال نظمي، إن هذا يأتي في إطار دور جامعة عين شمس المتميز لخدمة المجتمع المحيط بها ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وضمن التعاون الوثيق والمثمر بين الجامعة ورئاسة حي الوايلي والمتمثلة في مبادرة معا لنرتقي.

ويضم فريق العمل طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك في إطار تنمية الوعي الفني، الثقافي والبيئي للطلاب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

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