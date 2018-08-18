» "البرادعى" يوجه رسالة مؤثرة لـ"عنان" بعد وفاته

18 أغسطس 2018 - 12:42 م

نعى الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس الجمهورية السابق، كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2001.

وقال "البرادعي" خلال دونية نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا: "خسارة كبيره لرجل السلام والشفقة، سيفتقد العالم بشدة حكمته وبصيرته سيفتقد الكثيرون منا صديقًا عزيزًا جدًا".

وتابع: "مشاعري مع عائلته في هذا الوقت العصيب، نرجو أن ترقد روحه في سلام" .

وكانت قد أعلنت مؤسسة كوفي عنان، منذ قليل وفاة عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقد أكدوا أنه توفى في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.