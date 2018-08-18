توقف حركة قطارات الصعيد.. تعرف على السبب

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حدث منذ قليل عطل فني في جرار القطار رقم 981 القادم من سوهاج إلى القاهرة مما أدى إلى توقف حركة القطارات لحين إصلاح العطل أو تغيير القطار.

وقام السائق بإخطار هندسة السكة الحديد وجار إرسال إمداد لتسيير القطار وإعادة حركة السير.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد  تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بمحطات السكك الحديدية، بتوقف أحد القطارات فور وصوله محطة سكك حديد طهطا أمام مزلقان الحاج عبدالعال.

بالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال وقادها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم طهطا بتوقف القطار رقم 981 مكيف قادم من سوهاج في إتجاه القاهرة فور وصوله محطة سكك حديد طهطا.

وأشارت التحريات إلى أن سبب التوقف عطل فنى بالجرار، وتم إخطار هندسة السكة الحديد إرسال إمداد لتمكين القطار من استأناف رحلته جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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