شاهد.. وزيرة الصحة: مستعدون لـ"عيد الأضحى"

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خطة التأمين الصحي للوزارة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، قائلة: "إنها رفعت حالة الاستعداد القصوى بثلاث محاور الإسعاف وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والطب الوقائي.

وأضافت زايد فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته اليوم، إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ونعمل بروح فريق العمل الواحد ونحيل الحالات بيننا تنسيق كامل، ونساعد المستشفيات الجامعة على توفير أى نقص فى الأدوية أو أكياس الدم، فى المقابل تمدنا المستشفيات الجامعية بالأطقم الطبية وتمدنا بأقسام الطوارئ.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى إلغاء الإجازات طوال فترة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تشغيل 2952 سيارة إسعاف مجهزة بالأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف فى 3 أماكن تمركز، وطائرتين مروحيتين، وستتواجد سيارات الإسعاف بالقرب من المساجد والساحات والحدائق العامة والمتنزهات والطريق السريعة والصحراوية.

وتابعت وزيرة الصحة، بأنه فيما يتعلق بمحور الطب الوقائي فقد شهدت الفترة الماضية حملات على المجازر ومنافذ الأغذية، وتم ضبط وإعدام 59 طن لحوم فاسدة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الوقائية بالوزارة بالتنسيق مع الغرف في المديريات، كما رفعنا حالة الاستعدادات بمستشفيات الحميات وأقسام السموم.

 

شاهد الفيديو..   

https://www.youtube.com/watch?v=iTzdYmbP204

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