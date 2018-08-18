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حبس أنس البلتاجي 15 يومًا بتهمة تكدير السلم العام

قضايا وحوادث

أنس البلتاجى
أنس البلتاجى

شيماء السيد

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أنس محمد البلتاجي، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، 15 يومًا فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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