سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعبور

18 أغسطس 2018 - 01:15 م

قام مجهولون بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال وسرقة مبلغ 60 ألف دولار، أثناء خروجها من أحد المصانع المملوكة لرجل أعمال فى العبور وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية بلاغًا بقيام مجهولين بالسطو المسلح علي سيارة نقل أموال وسرقة مبلغ مالي أثناء خروجها من أحد المصانع بمدينة العبور.

تك تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت تحريات العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى أنه أثناء خروج سيارة نقل أموال محملة بحقيبة بها مبلغ مالي 60 ألف دولار من مصنع ملك أحد رجال الأعمال قام مجهولين ملثمين وحاملين أسلحة نارية باستيقافها واستولوا على الحقيبة بالأموال وفروا هاربين .

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ تحديد هوية المتهمين وضبطهم.