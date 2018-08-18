"نتعرض لمؤامرة مدفوعة الأجر وليس بيننا حرامي"

18 أغسطس 2018 - 01:15 م

قال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، إن نادي الزمالك يتعرض لمؤامرة مدفوعة الأجر وأنا لن أصمت على ذلك، لأننا استلمنا النادي والخزنة بها 600 جنيه والآن نملك 230 مليونًا".

وتابع خلال مؤتمر عقدة الآن بمر النادي بميت عقبة: "نحن أشرف من أي شخص، ليس بيننا حرامي أو سارق لأراضي الدولة، وصلني 18 مليون جنيه هدية حولتها لصفقة حمدي النقاز، ووصلني أموال أخرى حولتها لصفقة استقدام كريستيان جروس وفرجاني ساسي والتعاقد على ملابس جديدة للفريق".

وأضاف: "أريد من الحكومة أن تحاسبني، وأن تعيد أموالي التي حولها تركي آل الشيخ إلي وأنا حولتها للزمالك في حين أن ممدوح عباس حجز على أرصدة النادي في البنوك والدولة تتركه يفعل ما يريد، حتى أستطيع أن أدفع أموال الموظفين".

وتابع: "إذا سمحت بسداد مستحقات ممدوح عباس سيتم محاسبتي على تهمة إهدار المال العام لأن هذه الأموال ملكا للنادي ومنها يتم سداد مستحقات اللاعبين والموظفين".