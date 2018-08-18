"الزراعة": "مش عايزين نسود على الناس عيشتها"

18 أغسطس 2018 - 01:22 م

عقب الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ما صرح به مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد بشأن أن الطبقة السوداء الموجودة حول البصل تسبب الإصابة بسرطان الكبد.

وقال "عبد الدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت، قائلا: "إشمعنا الأبحاث دي ظهرت دلوقتي، هو كل حاجة هنقول بتسبب السرطان، مش عايزين نسود على الناس عيشتها".

وأضاف: "غير صحيح أن تلك الطبقة تسبب السرطان، موضحًا أنها عبارة عن إصابة فطرية نتيجة التخزين بشكل غير جيد.

وأكد أنه بإزالة تلك الطبقة وغسل البصل بالماء جيدًا، تكون صالحة للتناول ولا تسبب أي أمراض، متابعا أن البصل والثوم عبارة عن صيدلية متحركة.