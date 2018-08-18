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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 23 لفافة "أستروكس" المخدر

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أمر رئيس نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية  بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن النقيب محمد رأفت، قائد خدمات الطريق الحر "شبرا - بنها"، من ضبط السيارة رقم "75188 "ملاكي المنوفية ماركة "فيرنا"، بداخلها كل من "ش.م"، سائق السيارة، ومقيم منوف المنوفية، وبصحبته "م.ا"، عاطل ومقيم منوف المنوفية، و"ا.ي"، عاطل، ومقيم البساتين القاهرة، بحوزتهم عدد 23 لفافة أستروكس، ومبلغ مالي 11590 جنيهًا وعدد 3 هواتف محمولة وعدد 4 "سجائر" ملفوفة أستروكس.

تحرر عن ذالك المحضر رقم 4500 لسنة 2018 إداري مركز قليوب، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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