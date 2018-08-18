صورة مثيرة لأشهر متحرش في مصر مع فنانة شهيرة

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الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

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الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس
الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

محمد فضل

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التجمع

نيللى كريم

متحرش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و« تويتر»، صورة أثارت العديد من ردود الأفعال، لما بات يعرف بـ«أشهر متحرش بمصر» صاحب واقعة «التجمع الخامس» والذي أثار فيديو صورته له فتاة أثناء عرضه عليها أن تجلس معه في كوفي شوب، حالة جدل بين الرأي العام.

وتضمنت الصورة لـ«سليفي» للشاب محمود سليمان صاحب واقعة التحرش، مع الفنانة نيللي كريم في أحد الأماكن العامة.

وقال أحدهم: أن الشاب المتحرش بنفس القميص مع الفنانة نيللي كريم.. إزاي؟، وبينما أبدى آخرون استغرابهم من الصورة، قال آخرون أن الأمر عادي لأن الفنان يستجيب لطلب أي أحد يطلب التصوير معه.



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