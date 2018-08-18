  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

صورة مثيرة لأشهر متحرش في مصر مع فنانة شهيرة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

صورة الخبر

"صلاح" وراء رحيل "كلافان" عن ليفربول

ارشيفية

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالعبور

مرتضي منصور

كلاكيت عاشر مرة.. الزمالك يعلن الانسحاب من الدورى

أنس البلتاجى

حبس أنس البلتاجي 15 يومًا بتهمة تكدير السلم العام

السعيد

صدمة لـ عبد الله السعيد في الأهلي السعودي

زمالك

"نتعرض لمؤامرة مدفوعة الأجر وليس بيننا حرامي"

قطارات

توقف حركة قطارات الصعيد.. تعرف على السبب

البرادعي

"البرادعى" يوجه رسالة مؤثرة لـ"عنان" بعد وفاته

كلاكيت عاشر مرة.. الزمالك يعلن الانسحاب من الدورى

آخر الأخبار

مرتضي منصور
مرتضي منصور

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

الزمالك يعسكر للمقاصة بالسويس

#

"فيفا" يحقق مع الزمالك بسبب هذا اللاعب

#

طلقات سياسية

#

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد التعادل مع بتروجت

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الانسحاب رسميًا من مسابقة الدورى فى المؤتمر الصحفى الذي يعقده حاليًا بمقر النادي بميت عقبة.

وقد قرر تجميد النشاط الرياضى فى النادى، إلى أن يعرف جريمة مجلس الإدارة، على حد قوله.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، حالياً مؤتمرًا صحفيًا اليوم فى مقر النادى للكشف عن الأزمة التي يمر بها الزمالك بسبب التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن فتح حساب شخصي باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصحب نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البيض يمنع الإصابة بالقلب
» مرتضى منصور: هادفع رواتب الموظفين من الطوب
» لقاء "سري" بين برشلونة وسان جيرمان لإتمام صفقة
» "إليسا" مهاجمة لبنان: نعيش زمن "الحزن المهترئ"
» "صلاح" وراء رحيل "كلافان" عن ليفربول
» دراسة: المكرونة والبطاطس لا يؤثران على الوزن
» "البرادعى" يوجه رسالة مؤثرة لـ"عنان" بعد وفاته
» الشبشب للعزباء زواج
» 10 وصايا قبل شراء "لحمة العيد"
» لأول مرة.. افتتاح فندق للقطط فى سوريا
» لوس أنجلوس ترفض برنامج يسىء للمسلمين بتمويل 425 ألف دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر