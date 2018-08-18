» لقاء "سري" بين برشلونة وسان جيرمان لإتمام صفقة

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البحر الأحمر

حملات توعية

مياه. البحر الأحمر.

يجهز نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لصفقة تبادلية بين الفريقين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتمع رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو ورئيس سان جيرمان ناصر الخليفي في مدريد بشكل سري للغاية حتى لا يتم الإفصاح عن أي معلومات تخص الصفقة المرتقبة بين الناديين.

وأكد موقع "أس" أن صورا أظهرت خروج جوسيب بارتوميو وناصر الخليفي من فندق غران ميليا فليكس بمدريد عصر الجمعة.

وجاء الاجتماع وسط مفاوضات يجريها الفريقان بشأن صفقة "تبادلية"، ينتقل بموجبها الفرنسي أدريان رابيو لبرشلونة، وينضم الفرنسي عثمان ديمبيلي لباريس سان جرمان.

وقال الموقع إن بارتوميو غادر الفندق حوالي الساعة 3:10 ظهرا، فيما غادر الخليفي بعدها بساعة كاملة.

ورفض سان جرمان كل العروض التي قدمت لرابيو من أندية أوروبية الشهر الماضي، لكن رفض اللاعب تجديد عقده الحالي، دفع للنادي بالدخول في مفاوضات مع الفرق التي ترغب في ضمه.

يذكر أن سوق الانتقالات أغلق في إيطاليا وإنجلترا، مما يعني أنه لا يوجد منافس حقيقي لبرشلونة للتوقيع مع رابيو، ونفس الأمر ينطبق على باريس سان جرمان وديمبيلي.

ويعد يوم 31 أغسطس المقبل آخر يوم للانتقالات في إسبانيا وفرنسا وألمانيا.


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