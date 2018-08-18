ضبط طن ونصف صدور دجاج وحمام غير صالحة للاستهلاك بسفاجا

18 أغسطس 2018 - 02:31 م

شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين، وأطباء وحدة مدينة سفاجا حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزاره والمطاعم والفنادق والثلاجات.



كانت الحملة تحت رئاسة الدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالبحرالأحمر، وأسفرت الحملة عن ضبط 940 كيلو جرام من صدور دجاج باينه بإحدى السيارات الثلاجة ... و4.800 كجم من لحوم حمام بإحدى محلات بيع الطيور وتراوحت المخالفات بين سوء التخزين وتغيير الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وحررت المحاضر بالواقعتين وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازمة.





