» "صلاح" وراء رحيل "كلافان" عن ليفربول

18 أغسطس 2018 - 02:45 م

كشف مدافع ليفربول، راجنار كلافان، عن كيف ساعده زملاؤه السابقون في الريدز في إقناعه بالانتقال إلى نادي كالياري الإيطالي، لافتًا إلى أن مهاجم الفريق ونجم المنتخب المصري، محمد صلاح، بجانب حارس المرمى الإيطالي، أليسون، نصحوه بالرحيل.

وتابعت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مدافع الريدز عقد صفقة مع نادي كالياري الإيطالي حتى عام 2020، بمبلغ 1.8 مليون إسترليني، موضحة أن "كلافان" ترك ليفربول بعد عامين فقط من الانضمام إليه من أوجسبورج الألماني .

وطلب "كلافان" نصيحة من نجوم الريدز، كـ محمد صلاح وأليسون قبل الانتقال إلى نادي الدرجة الأولى الإيطالي .

وقال"كلافان" لـ"سكاي سبورت إيطاليا": "تلقيت عروضًا من عدة فرق، بما في ذلك في بلدان أخرى، لكن كالياري أرادني فعلاً" .

وأضاف: "متأكد من أننا سنقوم بأشياء عظيمة هنا وأنا في الحقيقة مطمئن، المدينة رائعة وكذلك المشجعون، لا أستطيع الانتظار للبدء، متحمس للغاية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ساعات من تحذير المدير الألماني، يورجن كلوب، للأندية الأوروبية من محاولتها التوقيع مع لاعبي ليفربول بثمن "بخس"، وفق قوله.

وتابع "كلوب" في تصريحاته الصحفية عما يحدث في الميركاتو الصيفي ومحاولة بعض الأندية الهبوط بأسعار اللاعيبة: "لا ينبغي لأحد أن يفكر في ذلك مع ليفربول، هذا لن يحدث، نحن لسنا في وضع "سيئ" أو في حاجة مالية حيث يتعين علينا القيام بذلك والقبول بأسعار زهيدة للتنازل عن لاعبينا".

واختتم "كلوب" تصريحاته: "أريد أن أحظى بفريق جيد جدًا وكلما زاد عدد اللاعبين كان ذلك أفضل ولكني أعتقد حقاً أننا سنمنح لرحيل لعدد قليل من اللاعبين لكن علينا أن نرى عددهم من قبل، وليس هناك رقم في ذهني" .