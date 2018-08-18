ضبط مسجل خطر بحوزته 1100 قرص مخدر بقليوب

18 أغسطس 2018 - 02:46 م

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن النقيب محمد حسين - ضابط مباحث مركز قليوب من ضبط "فراج. ع. ف" 26 سنة - عاطل ومقيم قليوب المحطة – دائرة قسم قليوب، والسابق اتهامه في 8 قضايا ( سرقة – مخدرات – سلاح ) آخرها القضية رقم 530 لسنة 2016 م جنايات مركز قليوب – سرقة، مسجل شقي خطر تحت رقم 2408 فئة ( ج ) " سرقات عامة "، وبحوزته 1100 قرص مخدر ومبلغ مالى 350 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 44637 لسنة 2018 م إداري مركز قليوب، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.